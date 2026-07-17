Нижегородцам рассказали, как творчество помогает сохранить психическое здоровье

По мнению экспертов, универсального механизма воздействия на психику человека с помощью искусства не существует. Каждый вид творчества может поддерживать человека по-своему — помогает лучше справляться с эмоциями, снижать уровень стресса, развивать внимание и память. А также творческие хобби способствуют укреплению чувства собственной значимости и вовлеченности в жизнь. Кроме того, увлеченность искусством помогает развитию социальных связей, что особенно важно для профилактики одиночества и эмоционального выгорания.