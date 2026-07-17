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Нижегородцам рассказали, как творчество помогает сохранить психическое здоровье

Ученые отмечают, что искусство помогает справляться с эмоциями, снижать уровень стресса, развивать внимание и память.

Источник: Нижегородская правда

Занятия творчеством во всех его проявлениях положительно влияют на психическое здоровье и качество жизни. К такому выводу пришли авторы научного обзора, опубликованного в журнале Nature Reviews Psychology.

По мнению экспертов, универсального механизма воздействия на психику человека с помощью искусства не существует. Каждый вид творчества может поддерживать человека по-своему — помогает лучше справляться с эмоциями, снижать уровень стресса, развивать внимание и память. А также творческие хобби способствуют укреплению чувства собственной значимости и вовлеченности в жизнь. Кроме того, увлеченность искусством помогает развитию социальных связей, что особенно важно для профилактики одиночества и эмоционального выгорания.

Особое значение это имеет для профилактики состояний, которые могут длительное время оставаться незаметными. Среди них хронический стресс, повышенная тревожность, эмоциональное истощение, снижение когнитивных функций и социальной активности. Именно поэтому творческая деятельность сегодня рассматривается как один из дополнительных ресурсов укрепления здоровья и активного долголетия.

Однако важно помнить, что искусство не заменяет профессиональную медицинскую помощь. При наличии психических заболеваний участие в культурных и творческих программах должно быть организовано с учетом рекомендаций специалистов и проводиться в безопасных условиях.

Даже небольшие шаги — посещение музея или выставки, чтение книги, пение, участие в творческих мастер-классах или семейных культурных мероприятиях — могут стать частью здорового образа жизни. Искусство помогает обратить внимание на свое внутреннее состояние, тем самым дает возможность творческого самовыражения и регулярного общения с культурой.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что три нижегородских проекта получили президентские гранты в области культуры и искусства.