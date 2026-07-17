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Мужчина утонул в выксунском пруду

Тело погибшего водолазы достали 16 июля.

Источник: Живем в Нижнем

Водолазы нашли труп в Нижнем пруду на территории Выксы. О происшествии рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

16 июля из выксунского водоема достали тело мужчины. Для проведения работ было задействовано пять человек и две единицы техники.

Информацией о погибшем представители ведомства не поделились. Обстоятельства трагедии будут устанавливать специалисты.

Ранее мы рассказывали о том, что с начала лета в водоемах Нижегородской области утонули 30 человек.

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