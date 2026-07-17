Мужчина утонул в выксунском пруду

Водолазы нашли труп в Нижнем пруду на территории Выксы. О происшествии рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.
16 июля из выксунского водоема достали тело мужчины. Для проведения работ было задействовано пять человек и две единицы техники.
Информацией о погибшем представители ведомства не поделились. Обстоятельства трагедии будут устанавливать специалисты.
Ранее мы рассказывали о том, что с начала лета в водоемах Нижегородской области утонули 30 человек.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше