В историческом центре Самары 15 автобусов изменили маршруты

15 автобусов, которые ездят через исторический центр Самары, с 17 июля временно следуют по скорректированным маршрутам по направлению «в город». Речь про маршруты, которые пролегают по участку улицы Алексея Толстого между улицами Крупской и Комсомольской, уточнили в мэрии. Дело в том, что на улице Алексея Толстого будут обследовать состояние дорожного полотна, инженерных коммуникаций, а также выполнять восстановительные работы.