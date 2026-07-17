В историческом центре Самары 15 автобусов изменили маршруты

15 автобусов, которые ездят через исторический центр Самары, с 17 июля временно следуют по скорректированным маршрутам по направлению «в город». Речь про маршруты, которые пролегают по участку улицы Алексея Толстого между улицами Крупской и Комсомольской, уточнили в мэрии. Дело в том, что на улице Алексея Толстого будут обследовать состояние дорожного полотна, инженерных коммуникаций, а также выполнять восстановительные работы.
«При движении “из города” к остановке “Площадь Революции” автобусы маршрутов № 5д, № 17, № 32, № 36, № 86, № 90, № 119, № 168, № 172 и № 177 направлены в объезд по улицам Князя Григория Засекина, Степана Разина, Комсомольской, Алексея Толстого», — предупредила пресс-служба городской администрации.
Автобусы № 24, № 37 и № 47 пока будут ездить по улицам Степана Разина и Комсомольской. Автобусы № 32, № 36, № 86, № 119, № 172 в сторону поселка Сухая Самарка следуют по улицам Степана Разина, Кутякова, Водников.
Маршрут № 61 будет объезжать перекрытый участок по улицам Степана Разина и Комсомольской в обе стороны, а маршрут № 11 — по улицам Алексея Толстого и Комсомольской также в обе стороны.
Троллейбусы № 6 и № 16 пока ездят только до площади Революции. Ориентировочно, маршруты будут сокращены до конца этой недели.
Ранее в Самаре шесть автобусов изменили маршруты следования из-за перекрытия Московского шоссе.