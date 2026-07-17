Жемчужину возрастом 90 млн лет нашли в Воронежской области

По словам учёных, это первая достоверно описанная ископаемая жемчужина двустворчатого моллюска из меловых отложений России. С помощью высокоразрешающей микрокомпьютерной томографии они восстановили историю роста находки. Выяснилось, что сначала жемчужина формировалась и росла внутри моллюска, а затем прикрепилась к внутренней поверхности раковины и стала так называемой блистерной жемчужиной.