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Жемчужину возрастом 90 млн лет нашли в Воронежской области

Она была образована крупным морским двустворчатым моллюском, относящемуся к семейству иноцерамиды.

Источник: АиФ Воронеж

В меловых отложениях Воронежской области обнаружили редкую ископаемую жемчужину возрастом 90 млн лет. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщило ТАСС.

Находка была сделала вблизи села Лосево в Павловском районе. Её изучили учёные геологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова и Геологического института РАН.

Жемчужина была образована крупным морским двустворчатым моллюском, относящемуся к семейству иноцерамиды. Оно было широко распространено в морях мелового периода и часто обладало массивными раковинами с мощным кальцитовым слоем.

По словам учёных, это первая достоверно описанная ископаемая жемчужина двустворчатого моллюска из меловых отложений России. С помощью высокоразрешающей микрокомпьютерной томографии они восстановили историю роста находки. Выяснилось, что сначала жемчужина формировалась и росла внутри моллюска, а затем прикрепилась к внутренней поверхности раковины и стала так называемой блистерной жемчужиной.

Уникальная жемчужина стала частью коллекции экспонатов Государственного геологического музея имени В. И. Вернадского РАН.