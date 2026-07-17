В РПН рассказали волгоградцам правду о «наноклещах»

Если членистоногое все-таки обнаружено на теле, то необходимо его извлечь при помощи стерильного пинцета или специализированного устройства, зафиксировав максимально близко к кожному покрову. Удалять клеща нужно плавным движением вертикально вверх без вращения. Место укуса подлежит обязательной антисептической обработке. Извлеченного паразита нужно поместить в герметичную емкость, чтобы передать в лабораторию на исследование.