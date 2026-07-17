Продолжается прием заявок на премию «Страховой предприниматель года»

Продолжается прием заявок на первую отраслевую премию «Страховой предприниматель года», учрежденную страховой компанией «Югория».
Проект открыт для представителей всего страхового рынка России и направлен на признание лучших предпринимательских практик в сфере страхового агентского бизнеса. Прием заявок продлится до 31 июля 2026 года.
К участию приглашаются действующие страховые агенты, индивидуальные предприниматели, собственники и руководители агентского бизнеса с опытом работы не менее двух лет. Подать заявку могут представители любых страховых компаний независимо от партнёрства с Югорией.
Победители будут определены в пяти номинациях:
Страховой предприниматель года; Прорыв года; Лидер команды; Лучший в цифровых продажах; Эксперт по клиентскому сервису. ⠀
«Интерес к премии продолжает расти. Уже сегодня мы получаем большое количество заявок, среди которых действительно сильные предпринимательские истории и интересные кейсы развития агентского бизнеса. Мы видим, насколько по-разному участники выстраивают команды, масштабируют продажи и создают собственные бизнес-модели. Уверена, что независимое экспертное жюри сможет отметить лучшие практики, которые станут ориентиром для всего профессионального сообщества», — отметила руководитель центра розничного страхования «Югории» Екатерина Ерина. ⠀
Оценку конкурсных работ проведет независимое экспертное жюри, в состав которого войдут представители страховой отрасли, предпринимательского сообщества и профильных СМИ. Победители будут определены на основании экспертной оценки представленных проектов и достижений участников.
Торжественная церемония награждения состоится 13−15 сентября в Санкт-Петербурге в рамках форума «Югорские каникулы».
Главная цель премии — отметить лучшие предпринимательские практики в страховом агентском бизнесе, показать успешные модели развития и сформировать новую культуру профессионального признания страховых предпринимателей независимо от их принадлежности к конкретной страховой компании.
Реклама. АО «ГСК “Югория”. erid: 2W5zFJDed8u. ИНН 8601023568.