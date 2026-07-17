Продолжается прием заявок на премию «Страховой предприниматель года»

«Интерес к премии продолжает расти. Уже сегодня мы получаем большое количество заявок, среди которых действительно сильные предпринимательские истории и интересные кейсы развития агентского бизнеса. Мы видим, насколько по-разному участники выстраивают команды, масштабируют продажи и создают собственные бизнес-модели. Уверена, что независимое экспертное жюри сможет отметить лучшие практики, которые станут ориентиром для всего профессионального сообщества», — отметила руководитель центра розничного страхования «Югории» Екатерина Ерина. ⠀