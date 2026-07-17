Заместитель главы Перми Екатерина Мальцева пошла на повышение

Екатерина Мальцева родилась 13 ноября 1988 года. В 2012 году окончила ФГАОУ ВПО «Южный Федеральный Университет» по направлению «Юриспруденция». С 2012 по 2016 годы работала в учреждении здравоохранения Ростовской области, в 2016—2021 годах — в прокуратуре Пермского края. В 2021 году была назначена статс-секретарем — заместителем министра территориальной безопасности Пермского края.