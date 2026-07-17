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В Урюпинске в 2027 году отметят 200-летие явления Урюпинской Божией Матери

Ход реставрации кафедрального собора проверил губернатор Андрей Бочаров.

Источник: Комсомольская правда

В Урюпинске Волгоградской области готовятся к большому мероприятию: в 2027 году здесь отметят 200-летие явления Урюпинской Божией Матери. Как сообщил губернатор Андрей Бочаров, подготовка к этому событию уже началась. В том числе, в этом году завершится большое обновление кафедрального собора Покрова Пресвятой Богородицы, являющегося памятником архитектуры.

В этом соборе находится одна из главных православных святынь Волгоградской области, поклониться которой едут со всех уголков региона и других городов. В 2026 году на территории рядом с храмом завершили строительство Крестильной церкви. Сейчас продолжается роспись главного собора.

— В реконструкции участвуют внебюджетные источники, средства необходимые выделили, изменения колоссальные происходят. К концу сентября основные работы будут завершены, — пообещал Бочаров.

Также губернатор побывал на Урюпинском крановом заводе, где обсудил вопросы промышленного развития. Ранее областные власти оказали предприятию серьезную поддержку. Андрей Бочаров обсудил с директором завода объемы производства и выпуск новой продукции.