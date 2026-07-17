В Урюпинске в 2027 году отметят 200-летие явления Урюпинской Божией Матери

В Урюпинске Волгоградской области готовятся к большому мероприятию: в 2027 году здесь отметят 200-летие явления Урюпинской Божией Матери. Как сообщил губернатор Андрей Бочаров, подготовка к этому событию уже началась. В том числе, в этом году завершится большое обновление кафедрального собора Покрова Пресвятой Богородицы, являющегося памятником архитектуры.