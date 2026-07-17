Йога, регби и конкур: пять спортивных событий выходных, которые можно посетить бесплатно и с пользой для здоровья

Волшебную таблетку, которая позволит всегда быть здоровым, пока не изобрели — значит, нужно по старинке заниматься спором. А те, кто не любит физическую активность, могут наблюдать и поддерживать спортсменов. «Клопс» рассказывает про пять бесплатных мероприятий выходных, связанных со спортом.