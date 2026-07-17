Мобильный туристско-информационный центр «Знакомьтесь, Нижний» приедет на фестиваль «Мастера Золотого кольца»

Мобильный туристско‑информационный центр «Знакомьтесь, Нижний» будет работать на фестивале народных художественных промыслов «Мастера Золотого кольца» в Городце 18 и 19 июля. Центр разместится на набережной Юрия Долгорукого у главной сцены фестиваля.
В мобильном ТИЦе посетителям предложат карты и путеводители по Нижнему Новгороду, Городцу, Арзамасу и другим городам области, информацию о туристских маршрутах и помощь в организации экскурсий и персонализированных туров. Гости смогут познакомиться с народными промыслами и купить сувениры: филигранные изделия, предметы с хохломской росписью, авторскую керамику, парфюмерию и другие изделия.
Режим работы центра: 18 июля с 10:00 до 20:00, 19 июля с 10:00 до 15:00. Вход на все мероприятия фестиваля — свободный. Ключевая тема «Мастеров Золотого кольца» — включение Городца в туристический маршрут «Золотое кольцо». Фестиваль проходит при поддержке национального проекта «Туризм и гостеприимство» и совпадает с празднованием Дня города; на площадках соберутся мастера из городов маршрута и гости Нижегородской области.
Подробная программа и дополнительная информация доступны на сайте фестиваля.
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