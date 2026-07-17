Мобильный туристско-информационный центр «Знакомьтесь, Нижний» приедет на фестиваль «Мастера Золотого кольца»

Режим работы центра: 18 июля с 10:00 до 20:00, 19 июля с 10:00 до 15:00. Вход на все мероприятия фестиваля — свободный. Ключевая тема «Мастеров Золотого кольца» — включение Городца в туристический маршрут «Золотое кольцо». Фестиваль проходит при поддержке национального проекта «Туризм и гостеприимство» и совпадает с празднованием Дня города; на площадках соберутся мастера из городов маршрута и гости Нижегородской области.