Полиция и волонтеры будут следить за соблюдением «чета-нечета» на тамбовских АЗС

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов принял решение о введении в регионе продажи топлива по схеме «чет-нечет» в соответствии с голосованием местных жителей. По результатам опроса на портале «Госуслуг», в котором приняли участие 8 тыс. человек, 80,1% высказались за введение такого порядка. Еще 71,2% респондентов поддержали установку минимального лимита разовой заправки в 20 л. Результаты голосования обсудили на заседании регионального оперштаба. При этом по его итогам принято решение не вводить минимальный лимит отпуска топлива и сохранить действующий максимальный объем в 30 л на одно транспортное средство.