Что смотрел и обсуждал Бочаров в Урюпинске: подробности поездки

— Одна из важных задач — формирование программ развития муниципальных образований. Важно понять, что необходимо еще дополнительно сделать, предусмотреть, обсудить проекты будущего. Важно, что в этой работе принимают участие жители: они формируют задачи, а мы оказываем содействие, чтобы инициативы были реализованы. Урюпинск и Урюпинский район реализуют программы в соответствии с планами, и, что тоже очень важно, все сделанное в предыдущие годы сохраняется в хорошем состоянии. Это еще раз говорит о том, что жители к изменениям, решениям и работам, которые были проведены, относятся бережно.