Куда сдавать клещей на исследование в Башкирии?

По данным Роспотребнадзора, в Башкирии с начала эпидсезона к врачам с жалобами на укусы клещей обратились 6103 человека. Каждый третий пострадавший — ребенок. На сегодняшний день сезон активности клещей пошел на спад, но расслабляться специалисты не советуют.
В ведомстве напоминают, куда можно сдать клещей на исследование. Пункты приема работают при Центре гигиены и эпидемиологии и в его филиалах по всей республике.
В Уфе принимают по адресу: улица Шафиева, дом 7, 1 этаж. Режим работы: ежедневно с 9:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 13:30. Результаты исследований за предыдущий день выгружаются на сайте в 10 утра.
Также работают филиалы в других городах и районах:
в Бирске на ул. Калинина, 18;
в Нефтекамске на Социалистической, 10;
в Дуванском районе в селе Месягутово на Больничной, 4;
в Стерлитамаке на Революционной, 2а;
в Туймазах на Лесовода Мороза, 1;
в Кумертау на Гафури, 29;
в Белорецке на Пушкина, 61/1.
При положительном результате на клещевой энцефалит поступит звонок из лаборатории и выдадут соответствующую справку, с которой можно получить лечение в поликлинике по месту жительства.