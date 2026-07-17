Куда сдавать клещей на исследование в Башкирии?

По данным Роспотребнадзора, в Башкирии с начала эпидсезона к врачам с жалобами на укусы клещей обратились 6103 человека. Каждый третий пострадавший — ребенок. На сегодняшний день сезон активности клещей пошел на спад, но расслабляться специалисты не советуют.