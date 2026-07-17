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Куда сдавать клещей на исследование в Башкирии?

Сезон активности клещей продолжается.

Источник: РИА "Новости"

По данным Роспотребнадзора, в Башкирии с начала эпидсезона к врачам с жалобами на укусы клещей обратились 6103 человека. Каждый третий пострадавший — ребенок. На сегодняшний день сезон активности клещей пошел на спад, но расслабляться специалисты не советуют.

В ведомстве напоминают, куда можно сдать клещей на исследование. Пункты приема работают при Центре гигиены и эпидемиологии и в его филиалах по всей республике.

В Уфе принимают по адресу: улица Шафиева, дом 7, 1 этаж. Режим работы: ежедневно с 9:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 13:30. Результаты исследований за предыдущий день выгружаются на сайте в 10 утра.

Также работают филиалы в других городах и районах:

в Бирске на ул. Калинина, 18;

в Нефтекамске на Социалистической, 10;

в Дуванском районе в селе Месягутово на Больничной, 4;

в Стерлитамаке на Революционной, 2а;

в Туймазах на Лесовода Мороза, 1;

в Кумертау на Гафури, 29;

в Белорецке на Пушкина, 61/1.

При положительном результате на клещевой энцефалит поступит звонок из лаборатории и выдадут соответствующую справку, с которой можно получить лечение в поликлинике по месту жительства.

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