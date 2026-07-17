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В следующий раз это будет за пределами нашей жизни: Дятлова о замене теплосетей в Калининграде

Власти города уверены, что коммуникации прослужат более 50 лет.

Источник: Клопс.ru

Трубы, которые перекладывают сейчас при замене тепловой магистрали в Калининграде, рассчитаны на 25—30 лет, но имеют все шансы прослужить и 60 лет. Об этом сообщила сити-менеджер Елена Дятлова в на рабочем выезде в пятницу, 17 июля.

«Замена коммуникаций — в следующий раз это будет уже за пределами нашей жизни», — заявила Дятлова.

Председатель комитета городского хозяйства администрации Максим Федосеев добавил, что в этом году предстоит заменить 23,5 километра тепловой магистрали.

«Мы выходим на рекорд, — отметил Федосеев. — Заранее извините за неудобства. Надо понимать, что теплосетям уже много лет. Например, магистраль которую мы меняем в сквере у Мировых часов, закладывалась ещё в 1964 году. В последнюю зиму мы три раза устраняли тут аварийные ситуации».

Масштабной перекладкой коммуникаций городские власти занимаются уже третий год. В текущем сезоне на теплосети и перевод котельных на газ выделено 1,8 млрд рублей.

В Калининграде на участке от ул. Генерала Галицкого до Загорской заменят теплотрассу, которую проложили ещё в 1964 году.

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