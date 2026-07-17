В следующий раз это будет за пределами нашей жизни: Дятлова о замене теплосетей в Калининграде

«Мы выходим на рекорд, — отметил Федосеев. — Заранее извините за неудобства. Надо понимать, что теплосетям уже много лет. Например, магистраль которую мы меняем в сквере у Мировых часов, закладывалась ещё в 1964 году. В последнюю зиму мы три раза устраняли тут аварийные ситуации».