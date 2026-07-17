Денис Глушаков: «У ФК “НН” есть всё для возвращения в РПЛ»

«У “Нижнего Новгорода” стоит задача вернуться в премьер-лигу, и для её решения всё есть: инфраструктура, стадион. Я думаю, ФК “НН” должен играть в РПЛ. Хотелось бы, чтобы больше болельщиков поддерживали команду, над этим надо работать. Мне кажется, в Нижнем всё же больше любят хоккей», — отметил Денис Глушаков.