Денис Глушаков: «У ФК “НН” есть всё для возвращения в РПЛ»

Вчера, 16 июля, амбассадоры Российского футбольного союза Алексей Игонин, Денис Глушаков и Ари вместе с трофеем проехали по туристическому маршруту «Выходные с хохломой» в Семёнове. На фабрике «Хохломская роспись» футболисты познакомились со знаменитым промыслом, который давно стал визитной карточкой Нижегородской области. Они пообщались с мастерами фабрики, собственноручно расписали матрёшек, и нанесли последние штрихи на уникальный футбольный мяч, которые художники «Хохломской росписи» создали специально к Суперкубку России.
Своё путешествие амбассадоры завершили в культурном пространстве «Хохлома» в Нижнем Новгороде, где для них и гостей встречи провели небольшую экскурсию.
Футболисты, в свою очередь, продемонстрировали главный трофей Суперкубка России, провели автограф-сессию, ответили на вопросы.
Экс-полузащитник ФК «Пари НН» (сейчас ФК «Нижний Новгород») Денис Глушаков рассказал редакции сайта pravda-nn.ru, с какими чувствами вернулся в столицу Приволжья.
«Всё нормально. Я жил здесь немного, но всегда говорил: красивый город, спокойный», — отметил чемпион России.
Глушаков также поведал, что следит за выступлениями нижегородцев, причиной вылета из РПЛ он назвал чехарду внутри клуба. Но сейчас экс-футболист сборной России оптимистично смотрит на перспективы ФК «Нижний Новгород».
«У “Нижнего Новгорода” стоит задача вернуться в премьер-лигу, и для её решения всё есть: инфраструктура, стадион. Я думаю, ФК “НН” должен играть в РПЛ. Хотелось бы, чтобы больше болельщиков поддерживали команду, над этим надо работать. Мне кажется, в Нижнем всё же больше любят хоккей», — отметил Денис Глушаков.
Евгений Василенко.