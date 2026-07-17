В Вятском музее Кировской области откроется детский культурный центр

К осени планируется набор групп на занятия изобразительным искусством по программе «Каждый ребенок — художник» на 2026−2027 учебный год. Занятия будут проходить по направлениям: живопись и графика, лепка, аппликация, коллаж, основы дизайна и художественной фотографии. В качестве наставников выступят практикующие художники, дизайнеры и фотохудожники — преподаватели Вятского художественного училища имени А. А. Рылова, а также члены Союза художников и Союза фотохудожников России.