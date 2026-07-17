В Вятском музее Кировской области откроется детский культурный центр

Детский культурно-просветительский центр откроется в экспозиционном и выставочном отделе Вятского художественного музея имени В. М. и А. М. Васнецовых в Кировской области, сообщили в управлении массовых коммуникаций региона. Открытие современного многофункционального пространства отвечает целям и задачам нацпроекта «Семья».
Создание детского культурно-просветительского центра направлено на детей от 5 до 16 лет, интересующихся изобразительным искусством, подростков, планирующих освоить дизайн, фотографию или академический рисунок, а также молодежь, желающую начать занятия искусством или усовершенствовать имеющиеся навыки.
К осени планируется набор групп на занятия изобразительным искусством по программе «Каждый ребенок — художник» на 2026−2027 учебный год. Занятия будут проходить по направлениям: живопись и графика, лепка, аппликация, коллаж, основы дизайна и художественной фотографии. В качестве наставников выступят практикующие художники, дизайнеры и фотохудожники — преподаватели Вятского художественного училища имени А. А. Рылова, а также члены Союза художников и Союза фотохудожников России.
Отметим, что еще 6 таких центров будут созданы в областном Доме народного творчества, учреждениях культуры Кирово-Чепецкого, Шабалинского, Белохолуницкого районов, города Слободского и Кирова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.