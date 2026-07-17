Постоянное ношение наушников чревато тугоухостью, предупредила врач

По словам врача, особенно опасно увеличивать громкость в шумной обстановке — в метро или на улице уровень звука часто достигает 80−100 децибел. При этом безопасной считается громкость около 60% от максимальной, и чем выше уровень, тем короче должно быть время прослушивания, добавила Кутателадзе.