Постоянное ношение наушников чревато тугоухостью, предупредила врач

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Постоянное ношение наушников может постепенно разрушать волосковые клетки внутреннего уха, что ведет к снижению слуха, рассказала врач-отоларинголог «СМ-Клиники» Екатерина Кутателадзе.
«Во внутреннем ухе находятся чувствительные волосковые клетки, которые преобразуют звуковые колебания в нервные импульсы. Если они регулярно подвергаются воздействию громкого или длительного звука, постепенно развивается нейросенсорная тугоухость — снижение слуха», — сказала Кутателадзе «Газете.Ru».
По словам врача, особенно опасно увеличивать громкость в шумной обстановке — в метро или на улице уровень звука часто достигает 80−100 децибел. При этом безопасной считается громкость около 60% от максимальной, и чем выше уровень, тем короче должно быть время прослушивания, добавила Кутателадзе.
Кроме того, специалист отметила, что опасность заключается не только в громкости, но и в продолжительности использования наушников, поскольку даже умеренный звук при длительном воздействии может негативно влиять на слух.
«Если человек находится в наушниках практически весь рабочий день, слуховая система не успевает отдыхать. Со временем могут появиться шум или звон в ушах, ощущение заложенности, снижение разборчивости речи, особенно в шумных помещениях. Эти симптомы могут быть первыми признаками повреждения слухового анализатора», — отметила врач.
Чтобы снизить риск, специалист рекомендует соблюдать правило 60/60: слушать музыку не громче 60% от максимума и не дольше 60 минут подряд. Если наушники нужны на несколько часов, лучше выбрать полноразмерные модели с шумоподавлением, подчеркнула Кутателадзе.
Также она предупредила, что внутриканальные наушники создают «закрытое пространство», повышая влажность и температуру в ухе, что увеличивает риск наружного отита.