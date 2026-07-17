Жилье в новостройках Ростова подешевело на 4,4% за полгода

Наиболее заметное удешевление новостроек отмечено в трех районах города. Лидером по снижению стал Советский район: здесь цена квадратного метра упала на 8,9% и достигла 139,9 тыс. руб. В Октябрьском районе стоимость снизилась на 7,3% — до 165,7 тыс. руб., в Пролетарском — на 4,9%, до 166,7 тыс. руб. за квадратный метр.