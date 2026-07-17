Катись отсюда! Куда деть старые шины и другой опасный мусор

Дворы множества пермских домов до сих пор хранят память о советской эпохе в виде клумб из старых шин. Но им не место в окружающей среде, говорят экологи, как и многим другим видам отходов. И здесь важно знать, к какому классу опасности относится тот или иной мусор, куда его сдавать. Ведь он может навредить не только природе, но и привести к болезни или даже гибели людей и животных. О том, куда девать покрышки, какие ещё опасные отходы существуют и чего не хватает для защиты природы края рассказала начальник отдела экологических проектов ПРО ТКО Ольга Кудряшова.
В числе самых опасных.
Ирина Вервильская, perm.aif.ru: Что означает термин «класс опасности» в отношении отходов? Не все до конца понимают его смысл.
Ольга Кудряшова: Класс опасности — это категория, которая отражает степень негативного воздействия того или иного вида отходов на окружающую среду и людей в том числе. Чем он выше, тем серьёзнее угроза.
Так, к первому классу относятся вещества чрезвычайно высокой опасности. Среди них ртуть (содержится в градусниках и люминесцентных лампах), пестициды и др. Всё это наносит необратимый ущерб природе;
Ко второму классу принадлежат высоко опасные вещества. Последствия их влияния на природу так велики, что на восстановление ей необходимо не менее 30 лет. Здесь можно назвать некоторые из соединений лития, фенол, хлороформ, серную кислоту, селен, сероводород, барий, формальдегид, мышьяк и т. д. Они могут содержаться в аккумуляторах, батарейках, маслах и иных веществах;
Третий класс — это умеренно опасные отходы. К ним относят отработанные масла, различные лакокрасочные материалы, растворители;
Четвёртый класс — малоопасные отходы. Это, к примеру, автомобильные шины, различный строительный мусор. К пятому классу относят бумагу, картон, грунты, некоторые строительные отходы. Их влияние на экосистему невелико. Природа может восстановиться самостоятельно. Тем не менее необходимо изолировать от неё отходы и проводить определённые мероприятия, позволяющие исключить их вредное воздействие на окружающую среду.
— Давайте проиллюстрируем, почему не стоит выбрасывать в баки опасные вещества.
— Допустим, человек в нарушение закона решил кинуть в контейнер разбитый ртутный градусник. Чем это чревато? Все думают, ну попадёт он на полигон, никто не пострадает… Это представление в корне неверно! Во-первых, ртуть может остаться на дне или стенках бака или вытечь на асфальт. В этом случае все проходящие мимо люди и животные будут вдыхать ядовитые пары, а они опасны даже в небольших количествах. А ещё можно наступить на ртуть и принести её домой на подошве. В результате сам нарушитель, его дети, соседи или домашние животные получат серьёзное отравление. При этом поначалу человек испытывает лишь лёгкое недомогание или даже чувствует себя вполне здоровым. Но затем может развиться тяжёлое заболевание.
— Почему возникла такая серьёзная проблема с загрязнением окружающей среды отработанными шинами?
— Раньше был настоящий бум на украшение ими придомовой территории. Несколько лет назад это запретили на законодательном уровне. Тогда люди массово стали выбрасывать шины куда попало: в овраги, кусты… Они просто не знали, что ещё с ними делать. Сейчас есть простой выход. ПРО ТКО реализует сезонный проект «ПроШина». Когда приходит время менять зимнюю резину на летнюю или наоборот, оператор выставляет по краю желтые контейнеры, предназначенные для сбора. Сдать шины можно абсолютно бесплатно. Адреса мы указываем на нашем сайте и других интернет-ресурсах. В любое время года можно сдать резину в пункт приёма отработанных шин, расположенный по адресу: ул. Верхне-Муллинская, 120 к1. Подробности лучше уточнить по телефону: 8 (950)4487235. Шины без дисков принимают также в «Экодоме» (бульвар Гагарина, 65).
— А что делать с резиной, которая осталась во дворах в виде украшения?
— Если речь о частной территории, то убирать её и сдавать в пункт приёма обязан собственник участка. В случае с многоквартирными домами за это отвечает управляющая организация. А если земля неразграниченная или муниципальная — это работа местных властей. За неправильную утилизацию шин грозит штраф. Их нельзя смешивать с твёрдыми бытовыми отходами, выбрасывать в водоёмы или леса, сжигать, закапывать в почву и т. д. Хранить отработанные шины можно не дольше 11 месяцев.
— Как подготовить их к сдаче?
— Достаточно просто отмыть от грязи и просушить.
— Частая картина, когда автолюбители хранят сезонную резину дома…
— Это вредно для здоровья, особенно, если она лежит у горячей батареи. Вспомните, как пахнет в магазинах, где продают шины. А теперь представьте, что вы постоянно дышите этими вредными испарениями у себя дома. Лучше хранить шины в гараже или на лоджии (если она не промерзает зимой), ну или хотя бы в плотном пакете подальше от батарей.
— Куда сдавать другие опасные отходы?
— Сбор ртутных ламп, батареек и аккумуляторов должна организовать управляющая организация, а если человек живёт в частном секторе, то — местная администрация. Такая работа не ведётся? Нужно настоять на том, чтобы она была организована. Задумайтесь: одна батарейка способна загрязнить 20 кв. м. почвы и 400 л воды! С градусниками сложнее. Ими занимается специализированная организация. Контакты можно найти в Сети. Услуга платная.
— Представим, что человек получил по наследству гараж, открыл его, а там залежи старья: металл, пластик…
— Металл сдаём за деньги в пункт приёма. Контакты можно найти в интернете. Пластик везём в один из экопунктов (лучше предварительно созвониться и уточнить информацию), которые есть по ул. Юрша, 80Б, шоссе Космонавтов, 162Б/1, бульвар Гагарина, 65/1, а ещё в ЖК «Погода». На шоссе Космонавтов также принимают стекло. Перед сдачей отходы необходимо очистить от загрязнений. Со стеклянных банок и бутылок убираем крышки, этикетки.
Нужна помощь.
— В Пермском крае давно и активно проводится работа по экопросвещению, идёт поэтапный переход на раздельный сбор мусора. Но почему-то основные проблемы до сих пор не решены до конца. Люди в своём большинстве мусорят, не сортируют отходы. Как вы считаете, в чём причины?
— Первая и самая основная заключается в нашей лени, а вторая — в непонимании всей серьёзности ситуации большинством жителей. Пора бы уже осознать, что от нашего поведения зависит не только наше здоровье, но и здоровье будущих поколений. Когда мы обращаемся с отходами неправильно, мы вредим своим же детям и внукам. Но есть другие моменты, взять, к примеру, те же ртутные градусники. Найти организацию, которая их принимает, сложно, более того — услуга платная. Такая же история с масляными красками и прочими химическими веществами. Здесь необходимо менять инфраструктуру переработки отходов и делать её более доступной.
Из чиновников в экологи.
— Как вы стали экологом? Выбрали профессию ещё в детстве?
— Нет, в детстве я об этом не думала. Вуз окончила по специальности «государственное муниципальное управление». Трудилась в администрации Александровского муниципального округа. Стать экологом решила, насмотревшись на несанкционированные свалки, замусоренные тротуары и газоны. Хотелось как-то повлиять на ситуацию, сознание людей. Сейчас реализую различные экопроекты, курирую работу экопункта, провожу занятия для детей (в 2025 г. обучила 5 тыс. ребят), делаю всё, что от меня зависит для спасения окружающей среды.
— Чем занимаетесь в свободное время?
— Очень люблю гулять по особо охраняемым природным территориям (ООПТ) Перми, читать книги о приключениях (больше всех нравятся «Граф Монте-Кристо», «Копи царя Соломона» — недавно как раз читала этот роман детям) и фантастику («Принцесса Марса»). Из фильмов обожаю «Роман с камнем», сериал «Мастер и Маргарита» (с Александром Абдуловым), из мультфильмов — современные сказки.
— Какая самая важная задача на этот год?
— Также ответственно выполнять свою работу, чтобы регион становился чище, а его жители бережно относились к природе, а значит и к своему здоровью!