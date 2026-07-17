Катись отсюда! Куда деть старые шины и другой опасный мусор

— Допустим, человек в нарушение закона решил кинуть в контейнер разбитый ртутный градусник. Чем это чревато? Все думают, ну попадёт он на полигон, никто не пострадает… Это представление в корне неверно! Во-первых, ртуть может остаться на дне или стенках бака или вытечь на асфальт. В этом случае все проходящие мимо люди и животные будут вдыхать ядовитые пары, а они опасны даже в небольших количествах. А ещё можно наступить на ртуть и принести её домой на подошве. В результате сам нарушитель, его дети, соседи или домашние животные получат серьёзное отравление. При этом поначалу человек испытывает лишь лёгкое недомогание или даже чувствует себя вполне здоровым. Но затем может развиться тяжёлое заболевание.