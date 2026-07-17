Полумарафон в Сергиевом Посаде собрал более 2 тысяч участников

Шестой этап федеральной серии забегов «Фармэко — Бегом по Золотому кольцу» состоялся в Сергиевом Посаде при поддержке национального проекта «Туризм и гостеприимство». Участие в мероприятии приняли свыше 2 тыс. бегунов из 52 регионов России, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Старт и основная инфраструктура события разместились на Красногорской площади. Участникам были предложены дистанции на выбор: 3 км, 5 км, 10 км и 21,1 км, а также детские забеги. Маршрут всех дистанций проходил по историческому центру города, открывая бегунам живописные виды Свято-Троицкой Сергиевой лавры, Сергиево-Посадского музея-заповедника и Пафнутьевского сада. Каждый финишер получил памятную медаль.
Одной из особенностей серии «Фармэко — Бегом по Золотому кольцу» остается туристическая составляющая. Участники приезжают в города не только ради спортивного результата, но и чтобы ближе познакомиться с их историей, культурой и местными традициями. В стартово-финишном городке работала ярмарочная выставка, где ремесленники и мастера знакомили участников и зрителей с традиционными техниками и проводили мастер-классы.
По итогам забегов определены победители и призеры. Следующий этап серии состоится 8 августа в Рыбинске. Впервые в истории проекта полумарафон пройдет в вечернем формате.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.