Полумарафон в Сергиевом Посаде собрал более 2 тысяч участников

Одной из особенностей серии «Фармэко — Бегом по Золотому кольцу» остается туристическая составляющая. Участники приезжают в города не только ради спортивного результата, но и чтобы ближе познакомиться с их историей, культурой и местными традициями. В стартово-финишном городке работала ярмарочная выставка, где ремесленники и мастера знакомили участников и зрителей с традиционными техниками и проводили мастер-классы.