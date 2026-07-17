В Центробанке признались, что не могут до конца объяснить скачки курса рубля

Российские экономические модели не могут объяснить около 50% динамики курса рубля. Об этом сообщил советник по экономике Волго-Вятского главного управления Банка России Андрей Шульгин на сессии Финансового конгресса ЦБ, передает РИА Новости.
«Примерно 50% динамики курса мы объяснить не можем. Даже модели, которые Центральный банк использует для анализа валютного курса, не всегда позволяют объяснить колебания рубля только фундаментальными факторами», — отметил Андрей Шульгин.
Он пояснил, что необъясненную часть движения курса часто связывают с изменением ожиданий участников рынка. То есть решения могут приниматься не только из-за объективных экономических показателей, но и под влиянием настроений и прогнозов.
В Банке России ранее также объясняли, что в стране действует плавающий валютный курс: он не фиксируется государством, а определяется соотношением спроса и предложения на валютном рынке.