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В Пермском округе реку загрязнили нефтепродуктами

Эксперты уже выехали на место происшествия.

Источник: Комсомольская правда

Природоохранная прокуратура организовала проверку после появления информации о возможном разливе нефтепродуктов на территории Пермского муниципального округа. В работе также участвуют специалисты Росприроднадзора и Министерства природных ресурсов Пермского края.

Эксперты уже выехали на место происшествия. Сейчас они устанавливают границы предполагаемого загрязнения, а также проводят отбор проб почвы и воды для лабораторных исследований.

После завершения проверки будет дана оценка сложившейся ситуации. Если подтвердятся нарушения природоохранного законодательства, к виновным могут быть применены меры прокурорского реагирования. Кроме того, действия ответственных лиц получат уголовно-правовую оценку при наличии соответствующих оснований.