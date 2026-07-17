В Пермском округе реку загрязнили нефтепродуктами

После завершения проверки будет дана оценка сложившейся ситуации. Если подтвердятся нарушения природоохранного законодательства, к виновным могут быть применены меры прокурорского реагирования. Кроме того, действия ответственных лиц получат уголовно-правовую оценку при наличии соответствующих оснований.