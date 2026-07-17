Две спортшколы в Северском районе Кубани получили новое оборудование

Новое оборудование и инвентарь поступили в спортивные школы № 1 в поселке Афипском и № 2 в поселке Ильском Северского района в Краснодарском крае, сообщили в местной администрации. Развитие детско‑юношеского, массового и адаптивного спорта на Кубани отвечает задачам госпрограммы «Спорт России».
Для занятий спортом были приобретены мячи для классического и пляжного волейбола, специализированные тренажеры для отработки блока в этом виде спорта, нападающего удара и навыков связующего игрока. Помимо этого, школы получили канаты для лазания и перетягивания, тренажер для спины и спортивные маты для зоны прыжков на батуте.
В списке также есть инвентарь для адаптивного спорта: мячи для игры в бочча. Это паралимпийская дисциплина. Покупка данного оборудования создает равные возможности для всех спортсменов.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.