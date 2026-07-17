В Уфе утвержден регламент приема детей в детские сады

Согласно документу, заявителями на получение услуги выступают физические лица (граждане России, иностранцы, лица без гражданства), являющиеся родителями или законными представителями детей в возрасте от рождения до 6 лет и 6 месяцев, нуждающихся в зачислении в организацию дошкольного образования по месту жительства или пребывания на территории Уфы.