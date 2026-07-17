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В Уфе утвержден регламент приема детей в детские сады

В Уфе утвержден административный регламент оказания муниципальной услуги постановки на учет и направления детей в образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования.

Источник: Башинформ

Соответствующее постановление размещено на сайте администрации города.

Согласно документу, заявителями на получение услуги выступают физические лица (граждане России, иностранцы, лица без гражданства), являющиеся родителями или законными представителями детей в возрасте от рождения до 6 лет и 6 месяцев, нуждающихся в зачислении в организацию дошкольного образования по месту жительства или пребывания на территории Уфы.

При отсутствии свободных мест в желаемой организации районными управлениями образования предлагаются места в других детсадах данного района, в случае полученного согласия в электронной или письменной форме.

В рамках предоставления муниципальной услуги формирование реестровой записи ведется на портале электронной очереди.