В Уфе утвержден регламент приема детей в детские сады

Соответствующее постановление размещено на сайте администрации города.
Согласно документу, заявителями на получение услуги выступают физические лица (граждане России, иностранцы, лица без гражданства), являющиеся родителями или законными представителями детей в возрасте от рождения до 6 лет и 6 месяцев, нуждающихся в зачислении в организацию дошкольного образования по месту жительства или пребывания на территории Уфы.
При отсутствии свободных мест в желаемой организации районными управлениями образования предлагаются места в других детсадах данного района, в случае полученного согласия в электронной или письменной форме.
В рамках предоставления муниципальной услуги формирование реестровой записи ведется на портале электронной очереди.