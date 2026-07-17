Юрий Слюсарь предупредил о чрезвычайной пожароопасности в Ростовской области

С начала 2026 года на Дону зафиксировали 459 ландшафтных пожаров, выгорело более 11 га территории. Напомним, за нарушение пожарной безопасности в условиях особого режима грозят штрафы: от 10 до 20 тысяч рублей для граждан и до 800 тысяч рублей для юрлиц.