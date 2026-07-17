В селе Рышково Курской области обновят Дом культуры

«Данный вид финансовой поддержки получили не только работники культуры для более плодотворной и эффективной работы, но и жители села, ведь они славятся своими талантами и в вокале, и в декоративно-прикладном творчестве. Благодаря реализации национального проекта “Семья” население Рышково и близлежащих населенных пунктов получат великолепную возможность собираться в едином пространстве», — рассказала директор Железногорского культурно-досугового центра Лиана Малолеткина.