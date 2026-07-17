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В селе Рышково Курской области обновят Дом культуры

Там установят отопительную систему, проведут отделочные работы потолка и стен.

Источник: Национальные проекты России

Дом культуры в селе Рышково Железногорского района Курской области ремонтируют по нацпроекту «Семья». В настоящее время готовность объекта составляет 28%, сообщили в районном управлении культуры.

Выделенные учреждению средства направлены на установку отопительной системы, отделочные работы потолка и стен здания. Помимо этого, для Дома культуры закуплены одежда сцены, музыкальные инструменты, сценические костюмы.

«Данный вид финансовой поддержки получили не только работники культуры для более плодотворной и эффективной работы, но и жители села, ведь они славятся своими талантами и в вокале, и в декоративно-прикладном творчестве. Благодаря реализации национального проекта “Семья” население Рышково и близлежащих населенных пунктов получат великолепную возможность собираться в едином пространстве», — рассказала директор Железногорского культурно-досугового центра Лиана Малолеткина.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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