В Красноярском крае до 25 июля будут закрывать железнодорожный переезд

В Уяре временно ограничат движение через железнодорожный переезд на пересечении с улицей Калинина, в районе станции Преображенская. Ограничения связаны с капитальным ремонтом на перегоне Уяр — Громадская Красноярской железной дороги. Переезд будут полностью закрывать для транспорта в несколько периодов: с 23:00 16 июля до 01:00 18 июля, с 23:00 20 июля до 01:00 22 июля и с 23:00 23 июля до 01:00 25 июля. Водители большегрузов смогут объехать участок через переезд в селе Новопятницкое с выездом на федеральную трассу Р-255 «Сибирь». Для легковых автомобилей возможен объезд в черте города. Напомним, что в Красноярске для строительства метротрама заморозят грунт у станции «Улица Копылова».