Мэр Нижнего Новгорода простоял около часа в очереди за бензином

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поделился впечатлениями от посещения заправки на фоне жалоб автолюбителей на дефицит горючего и очереди к колонкам. По словам мэра, на АЗС он провел всего час и «застал» там все виды топлива.
Напомним, в Нижегородской области и других субъектах РФ фиксируется нехватка бензина. Власти нашего региона приняли меры, чтобы владельцы авто не оставались без топлива. В частности, они представили карту, позволяющую узнавать о наличии горючего на АЗС, и направили волонтеров на заправки. Также начало действовать правило «чет — нечет», чтобы разделить поток транспортных средств за бензином по дням.
Юрий Шалабаев рассказал, что за девять дней дежурства добровольцев на сетевых АЗС приволжской столицы помощь автолюбителям оказали около 2 тысяч муниципальных служащих, работников районных администраций и подведомственных учреждений. Градоначальник отметил их заслуги, подчеркнув, что нижегородцы также благодарны волонтерам.
Накануне вечером мэр приехал на заправку, расположенную на Гребном канале, около восьми часов вечера. Увидев на АЗС 15−20 машин, он заметил и работающий бензовоз. Технический перерыв, по его словам, занял не более 40 минут. После отъезда спецтехники очередь начала двигаться, а Юрия Шалабаева направил на нужную колонку сотрудник администрации района.
«На всё про всё у меня ушло в районе часа. Когда уезжал, ситуация не изменилась: все виды топлива, активное движение очереди, “хвоста” почти не было», — сообщил глава регионального центра.