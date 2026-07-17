Мэр Нижнего Новгорода простоял около часа в очереди за бензином

Напомним, в Нижегородской области и других субъектах РФ фиксируется нехватка бензина. Власти нашего региона приняли меры, чтобы владельцы авто не оставались без топлива. В частности, они представили карту, позволяющую узнавать о наличии горючего на АЗС, и направили волонтеров на заправки. Также начало действовать правило «чет — нечет», чтобы разделить поток транспортных средств за бензином по дням.