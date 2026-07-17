Депутат Госдумы спрогнозировал тяжелую зиму для Украины

По словам депутата, Украина не успеет полностью восстановить энергосистему до наступления холодов. Более того, грядущий отопительный период окажется тяжелее предыдущего.
«Зима на Украине будет точно тяжелее, чем период 2025—2026 года. Остальное сложно предугадать, и в этом нет смысла. Неизвестно, какими будут объемы помощи Европы, хотя меня удивляет, когда Евросоюз в ущерб себе помогает Украине, оставляя своих граждан практически замерзать. Потому что газовые хранилища Европы не заполнятся до нужного объема в этом году», — заявил собеседник «Ленты.ру».
Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров также заявил, что страна пока не готова к зиме ни по запасам газа, ни по углю. По его оценке, на украинских складах находится около 2 млн тонн угля — этого объема может хватить лишь до сентября с учетом потребностей тепловой энергетики. Для прохождения отопительного сезона необходимо дополнительно накопить не менее 3 млн тонн, однако пока этого не происходит, отметил Азаров.
3 июля ТАСС сообщил, что к середине года Украина накопила в подземных хранилищах около 7 млрд куб. м газа. Это немногим более половины минимального объема, необходимого для прохождения зимы, который оценивается в 13,2 млрд куб. м. Расчеты агентства основаны на данных Министерства энергетики Украины.