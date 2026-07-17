Депутат Госдумы спрогнозировал тяжелую зиму для Украины

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров также заявил, что страна пока не готова к зиме ни по запасам газа, ни по углю. По его оценке, на украинских складах находится около 2 млн тонн угля — этого объема может хватить лишь до сентября с учетом потребностей тепловой энергетики. Для прохождения отопительного сезона необходимо дополнительно накопить не менее 3 млн тонн, однако пока этого не происходит, отметил Азаров.