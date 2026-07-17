В Омской области завершили ремонт Полтавского историко-краеведческого музея

Отметим, что в этом году в регионе будут капитально отремонтированы 4 здания уникального музейного комплекса «Старина Сибирская» в Большеречье, а также начаты ремонтные работы в новом корпусе Литературного музея имени Ф. М. Достоевского и краеведческого музея в селе Желанное Одесского района.