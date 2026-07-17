В Омской области завершили ремонт Полтавского историко-краеведческого музея

Капитальный ремонт завершился в Полтавском историко-краеведческом музее в Омской области по нацпроекту «Семья». С рабочим визитом обновленное учреждение посетил глава региона Виталий Хоценко, сообщили в областном министерстве культуры.
За счет бюджетов разных уровней была заменены кровля, оконные и дверные блоки, установлены навесные потолки, заменены напольное покрытие и электропроводка, смонтирована новая противопожарная система. По оценке губернатора, ремонт музея позволил обновить экспозиции, улучшить условия хранения экспонатов и сделать музей более привлекательным для посетителей.
Полтавский историко-краеведческий музей расположен в здании 1969 года постройки. Площадь помещений — более 770 кв. м. Музейный фонд насчитывает почти 17 тыс. экспонатов. В музее работают картинный зал, выставочно-лекционный зал, зал Боевой Славы, экспозиция по истории Полтавского района и зал истории полтавской полиции.
Отметим, что в этом году в регионе будут капитально отремонтированы 4 здания уникального музейного комплекса «Старина Сибирская» в Большеречье, а также начаты ремонтные работы в новом корпусе Литературного музея имени Ф. М. Достоевского и краеведческого музея в селе Желанное Одесского района.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.