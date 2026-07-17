В Ростове видеокамеры с биометрией будут контролировать АЗС и вывоз мусора

«Предложил проработать правовые механизмы и программно-аппаратные решения, чтобы в интересах обеспечения правопорядка использовать огромный поток информации, который фиксируют камеры видеонаблюдения различных организаций. Например, фиксировать нарушения правил благоустройства вокруг площадок, где находятся мусорные контейнеры. Чтобы средства видеонаблюдения работали в интересах чистого города. Сейчас необходимо, чтобы количество перешло в качество. Если объединим усилия, то получим совсем другой уровень безопасности и качества жизни», — подвел итог губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.