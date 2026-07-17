В Ростове видеокамеры с биометрией будут контролировать АЗС и вывоз мусора

Власти Ростовской области намерены расширить возможности системы видеонаблюдения «Безопасный город» для контроля на АЗС и фиксирования нарушений возле контейнерных площадок.
Технические возможности для расширения цифрового контроля, как сообщил начальник регионального управления МВД генерал-лейтенант Александр Речицкий, у донских правоохранителей имеются.
В Ростове-на-Дону несколько лет успешно действует «Ситуационный центр охраны порядка», обеспечивающий координацию действий полиции с другими спецслужбами, а также с представителями федеральных и региональных ведомств. Центр задействуется в период подготовки и проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий, а также при ухудшении криминогенной обстановки или ликвидации последствий чрезвычайных происшествий.
В распоряжение аналитиков центра предоставлены свыше 30 автоматизированных рабочих мест и видеостена, на которую выводится картинка с устройств аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». На сегодняшний день в систему интегрировано более шести тысяч видеокамер, в том числе 254 комплекса видеонаблюдения с функциями биометрического распознавания лиц.
«Использование интеллектуального видеонаблюдения позволяет незамедлительно реагировать на оперативную обстановку и предупредить проблему на ранних стадиях», — сообщили в ведомстве.
С начала года благодаря модулю биометрического распознавания лиц в Ростове-на-Дону задержаны 153 человека, в том числе 25 иностранных граждан, подлежащих выдворению за пределы Российской Федерации. Также задержаны 50 человек, находящихся в федеральном розыске, и 78 подозреваемых в совершении преступлений.
Пока система биометрического контроля работает в областном центре, но скоро появится во всех районах Ростовской области.
«Предложил проработать правовые механизмы и программно-аппаратные решения, чтобы в интересах обеспечения правопорядка использовать огромный поток информации, который фиксируют камеры видеонаблюдения различных организаций. Например, фиксировать нарушения правил благоустройства вокруг площадок, где находятся мусорные контейнеры. Чтобы средства видеонаблюдения работали в интересах чистого города. Сейчас необходимо, чтобы количество перешло в качество. Если объединим усилия, то получим совсем другой уровень безопасности и качества жизни», — подвел итог губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Кстати.
Согласно данным Госавтоинспекции и министерства транспорта Ростовской области, в 2025 году камеры фото- и видеофиксации зафиксировали в регионе более 4,5 миллиона нарушений правил дорожного движения. На основе этих постановлений было выписано административных штрафов на общую сумму свыше четырех миллиардов рублей.