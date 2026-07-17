В Подмосковье расчистили Люберецкий пруд

Уточняется, что специалисты провели очистку водной глади и берегов от излишней растительности и мусора, а также удалили аварийно-опасные деревья. На данный момент работы по расчистке идут еще на двух водоемах региона. На русловом пруду на реке Ольшанке в Пушкинском городском округе расчистка начата 7 июля. Она затронет площадь более 10 га. Кроме того, 11 июля работы стартовали на пруду в деревне Богослово городского округа Щелково. Там площадь водоема составляет свыше 4 га.