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В Подмосковье расчистили Люберецкий пруд

Водоем площадью 5,47 га находится в деревне Чкалово.

Источник: Национальные проекты России

Работы по расчистке пруда в поселке Чкалово городского округа Люберцы Московской области завершили при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Подмосковья.

«Завершены работы по очистке Люберецкого пруда в деревне Чкалово. Они стартовали 1 июля, и теперь водоем площадью 5,47 гектара приведен в порядок», — говорится в сообщении.

Уточняется, что специалисты провели очистку водной глади и берегов от излишней растительности и мусора, а также удалили аварийно-опасные деревья. На данный момент работы по расчистке идут еще на двух водоемах региона. На русловом пруду на реке Ольшанке в Пушкинском городском округе расчистка начата 7 июля. Она затронет площадь более 10 га. Кроме того, 11 июля работы стартовали на пруду в деревне Богослово городского округа Щелково. Там площадь водоема составляет свыше 4 га.

Всего в этом году в Московской области планируют расчистить 39 водных объектов, которые выбрали жители региона. Водоемы, отобранные в 2026 году, расположены в 20 городских округах, их общая площадь составляет 302 га.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.