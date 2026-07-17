Школьники-волонтёры соберут мусор на Усьве

48 человек — школьники и их родители — отправились по реке Усьва, в волонтёрскую экспедицию, которая продлится с 16 по 20 июля. Всего на воду вышло семь катамаранов. Четвёртый практикум в рамках проекта «Включайся в природу! Кадры для территорий особой важности» стартовал в природном парке «Пермский».
Группа пройдёт маршрут от посёлка Усьва до посёлка Мыс. В программе — уборка мусора и помощь парку в поддержании порядка на особо охраняемой природной территории.
На месте участников встретил государственный инспектор природного парка «Пермский» Вячеслав Турдиев.
Он рассказал о профессии инспектора, выдал ребятам задания и дал советы, как правильно вести себя на ООПТ.
Кроме проведения хозяйственных работ, школьники научатся распознавать растения и животных, сделают снимки и пополнят базу данных, которые помогут парку в мониторинге биоразнообразия.
«Первая часть работы — хозяйственная, а вторая — просветительская. Мы рассказываем детям о видах, которые можно наблюдать, учим их фиксировать свои открытия», — пояснила педагог Центра дополнительного образования «Лицей № 3» Екатерина Харитонова, которая организует походы с детьми с 1984 года.