Школьники-волонтёры соберут мусор на Усьве

48 человек — школьники и их родители — отправились по реке Усьва, в волонтёрскую экспедицию, которая продлится с 16 по 20 июля. Всего на воду вышло семь катамаранов. Четвёртый практикум в рамках проекта «Включайся в природу! Кадры для территорий особой важности» стартовал в природном парке «Пермский».