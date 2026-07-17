Нижегородским предприятиям насчитали 320 млн рублей за загрязненные стоки

Начисления за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения увеличились на 10% и превысили 100 млн руб. В АО «ОКО» уточнили, что на одном из нижегородских заводов обнаружили запрещенный сброс нефтепродуктов, а 16 июля на главной насосной станции зафиксировали сброс предположительно ацетона. «Такие факты негативно сказываются на работе всей системы водоотведения города», — отметил оператор.