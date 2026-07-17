В Самаре 17 июля умер почетный связист Геннадий Калистратов

17 июля стало известно о смерти почетного связиста Геннадия Калистратова. Эту информацию «КП-Самара» подтвердили его коллеги. Геннадий Петрович много лет руководил Самарским телецентром, он внес большой вклад в развитие теле- и радиовещания по всей области.