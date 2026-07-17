В ТГУ выяснили, что парниковые газы в Сибири прорываются при сходе льда

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Специалисты Томского государственного университета (ТГУ) установили, что в водоемах Западной Сибири зимой происходит существенное накопление парниковых газов (углекислого газа и метана), которые энергично прорываются на поверхность при весеннем сходе льда. О результатах проведенных исследований сообщили в пресс-службе Минобрнауки России.
«Ученые ТГУ при поддержке Российского научного фонда провели масштабное исследование концентрации углерода — главной составляющей парниковых газов в водоемах Западной Сибири. Главной особенностью региона является суровый континентальный климат с долгой зимой. До сих пор процессы, происходящие подо льдом, оставались загадкой для науки. Исследователи выдвинули гипотезу, что зима служит периодом накопления газов, а весенний сход льда провоцирует резкий выброс накопленного за холодное время года углерода. Результаты исследований представлены в статье, опубликованной в Journal of Hydrology», — отметили в пресс-службе.
Пробы, замеры и времена года.
Как рассказал руководитель проекта, директор центра коллективного пользования «Мегапрофиль» ТГУ Сергей Воробьев, для проверки гипотезы были выбраны водные объекты разного размера — от крошечных временных луж площадью менее 100 кв. метров до крупных озер размером более 1 кв. км. Пробы воды и замеры концентрации газов проводились 4 раза в год: летом, осенью перед замерзанием, зимой подо льдом и весной сразу после его таяния.
«Анализ показал четкую зависимость химического состава воды и интенсивности газообмена от площади водного зеркала. Как и ожидалось, самыми химически активными оказались малые бассейны. Это обусловлено тем, что они тесно связаны с окружающими торфяниками. Весенние талые воды вымывают из мха и прошлогоднего опада большое количество органики и элементов, превращая эти лужи в настоящие “биохимические реакторы”, где зафиксированы самые высокие концентрации растворенного углерода и питательных веществ», — отметил ученый.
Крупные озера, напротив, имеют более стабильный состав, напоминающий обычные северные озера. Их вода менее кислая, содержит меньше органики и сильнее подвержена влиянию грунтовых вод.
Лед как фильтр.
«Ключевым открытием стало подтверждение механизма зимнего накопления. Подо льдом концентрация углекислого газа и метана увеличивалась к весне. При этом лед работает как фильтр: некоторые элементы (например, фтор и бор) накапливаются в оставшейся воде, другие (кальций, стронций), наоборот, входят в состав растущих кристаллов льда. Когда наступает весна и лед вскрывается, происходит массовый выход газов в атмосферу», — рассказал член авторского коллектива, сотрудник лаборатории «БиоГеоКлим» ТГУ Богдан Михайленко.
Полученные данные позволили спрогнозировать годовой выброс парниковых газов на тестовом участке — северных отрогах Большого Васюганского болота, ограниченных на юге основным Большим Васюганским болотом, а на севере — левым берегом реки Обь. Даже без учета зимнего парникового всплеска удалось выяснить, что водоемы площадью более 0,1 км вносили наибольший суммарный вклад в общую эмиссию углекислого газа и метана из торфяного комплекса. Они поставляли до 72,5 кг углерода в год в виде углекислого газа и 58,4 кг углерода в год в виде метана.
Согласно полученным данным, по окончании зимнего периода после вскрытия льда выбросы углекислого газа могут увеличиваться в 7−8 раз, метана — более чем в 10 раз. За одну зиму парниковых газов может накопиться больше, чем за остальные сезоны.
Противовес механическому накоплению.
Результаты работы, охватившей полный годовой цикл, по мнению авторов, меняют представление о роли сибирских болот в климатической системе Земли. Как выяснилось, торфяные озера и временные лужи внутри болот являются не просто пассивными резервуарами воды, а эффективными «клапанами», которые регулируют выброс углекислого газа и метана в атмосферу в течение года.
Торфяные озера выступают противовесом процессу накопления углерода, превращая болото из чистого поглотителя в сложную систему с интенсивным внутренним круговоротом и выбросом парниковых газов.
Наряду с опытными учеными в исследованиях участвовали студенты-магистранты программы «Изучение Сибири и Арктики».