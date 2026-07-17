В ТГУ выяснили, что парниковые газы в Сибири прорываются при сходе льда

Полученные данные позволили спрогнозировать годовой выброс парниковых газов на тестовом участке — северных отрогах Большого Васюганского болота, ограниченных на юге основным Большим Васюганским болотом, а на севере — левым берегом реки Обь. Даже без учета зимнего парникового всплеска удалось выяснить, что водоемы площадью более 0,1 км вносили наибольший суммарный вклад в общую эмиссию углекислого газа и метана из торфяного комплекса. Они поставляли до 72,5 кг углерода в год в виде углекислого газа и 58,4 кг углерода в год в виде метана.