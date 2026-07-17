Школы Камышина в Волгоградской области приобрели учебное оборудование

Десять школ города Камышина в Волгоградской области получили новое учебное оборудование по нацпроекту «Молодёжь и дети». Обновление материально-технической базы позволит школьникам глубже осваивать базовые дисциплины, сообщили в администрации Камышина.
В школах № 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16 и 19 оснастили кабинеты физики, музыки и изобразительного искусства: там появились игровые и лабораторные наборы, мольберт, муляжи грибов и фруктов. В музыкальные классы уже прибыли домры, балалайки, свирели, жалейки и другие инструменты. В ближайшее время ожидаются акустические системы, музыкальные треугольники, тамбурины, колокольчики и бубны.
Как отметили в администрации города, новое оборудование значительно улучшит качество образовательного процесса, поможет подготовить учеников к реальной профессиональной деятельности и повысит безопасность лабораторных и практических занятий.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.