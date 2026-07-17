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Владелица кафе в Нижнем назвала возможную причину отравления

Версия о проблемном готовом продукте остаётся лишь предположением до получения итогов всех исследований.

Хозяйка нижегородского кафе, расположенного на улице Алексеевской, Анастасия Полозова высказала версию о возможной причине массового отравления гостей в соцсетях. По её мнению, спровоцировать инцидент мог готовый продукт, поступавший в заведение от поставщика.

Сразу после появления первых жалоб владельцы самостоятельно приняли решение закрыть кофейню. В ходе последующей проверки Роспотребнадзор зафиксировал ряд нарушений, из‑за чего заведение остаётся закрытым — требуется устранить выявленные недочёты.

Все ингредиенты, которые использовались в день происшествия, отправлены на лабораторную экспертизу. Кроме того, специалисты получили полный пакет сопроводительной документации: накладные, данные из системы «Меркурий», а также ветеринарные сертификаты.

Как подчеркнула Полозова, пока рано делать окончательные выводы: версия о проблемном готовом продукте остаётся лишь предположением до получения итогов всех исследований.

Напомним, в конце июня недомогание после завтрака в кафе почувствовали пятеро взрослых. Первоначально в числе пострадавших числился и ребёнок, но позднее Роспотребнадзор уточнил, что его заболевание не связано с посещением заведения. На сегодняшний день все пострадавшие прошли лечение и выписаны из медучреждения.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Ход расследования взят на контроль председателем СК России Александром Бастрыкиным — ему должны регулярно докладывать о результатах работы.

Выявленные Роспотребнадзором нарушения связаны с несоответствием организации кухни новому формату заведения. Изначально кафе функционировала как кофейня, но после расширения ассортимента блюд помещение и технологические процессы не были должным образом адаптированы.

Суд постановил приостановить деятельность кафе на 70 суток. По истечении этого срока Роспотребнадзор проведёт повторную проверку. При этом у владельцев есть возможность досрочно устранить нарушения и обратиться в суд для организации внеплановой инспекции.

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