Владелица кафе в Нижнем назвала возможную причину отравления

Напомним, в конце июня недомогание после завтрака в кафе почувствовали пятеро взрослых. Первоначально в числе пострадавших числился и ребёнок, но позднее Роспотребнадзор уточнил, что его заболевание не связано с посещением заведения. На сегодняшний день все пострадавшие прошли лечение и выписаны из медучреждения.