В Краснодаре ограничили движение на улице Вишняковой

С 17 июля движение транспорта ограничено по левой полосе на участке улицы Вишняковой от улицы Ставропольской до Вишнякового моста. С 23 июля список ограничений расширится: проезд будет сужен по правой полосе на отрезке от улицы Ставропольской до улицы Кавказской. Кроме того, на участке от улицы Кавказской до Адыгейской набережной движение транспорта будет полностью перекрыто.