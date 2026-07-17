В МГУ описали найденную в Воронежской области жемчужину возрастом 90 млн лет

«Жемчуг содержит много органического вещества и поэтому плохо сохраняется в геологической летописи. Каждая такая находка важна не только как редкий палеонтологический объект, но и как возможность лучше понять, как жили и реагировали на повреждения древние моллюски», — пояснил один из авторов исследования Лев Шилехин.