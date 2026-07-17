В мэрии Калининграда объяснили, почему город не благоустраивает сквер у «Мировых часов»

«На этой территории мы делали часы, часовой механизм там работает, — напомнила глава. — Мы не пошли в благоустройство территории, потому что понимали, что здесь у нас будут вестись такого рода работы. По большому счету, мы не занимались здесь большими проектами, потому что мы смотрим на тот земельный участок, где был Дом Советов и понимаем, что после того, как будет приниматься решение, что будет с этой территорией, мы ровно в таком же стиле, в той же логике и концепции будем обустраивать эту часть».