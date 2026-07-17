Отцу из Крыма помогли вернуть детей

Отец детей регулярно навещал сына и дочь, поддерживал с ними общение и принимал участие в их жизни. Позже он стал посещать занятия клуба «Устойчивая семья», который работает на базе социально-реабилитационного центра. Это помогло мужчине подготовить жилье к возвращению детей и восстановить уверенность в своих силах.