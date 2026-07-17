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Отцу из Крыма помогли вернуть детей

Суд принял решение о возвращении сына и дочери отцу после полутора лет их пребывания в социально-реабилитационном центре.

Омбудсмен помогла крымчанину вернуть двух детей из реабилитационного центра, сообщает уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Дети были помещены в учреждение из-за неблагополучной ситуации в семье. Их мать страдала зависимостью, перестала поддерживать связь с семьей, а условия проживания не соответствовали установленным требованиям.

Отец детей регулярно навещал сына и дочь, поддерживал с ними общение и принимал участие в их жизни. Позже он стал посещать занятия клуба «Устойчивая семья», который работает на базе социально-реабилитационного центра. Это помогло мужчине подготовить жилье к возвращению детей и восстановить уверенность в своих силах.

Когда возник вопрос о возможном лишении мужчины родительских прав, сотрудники аппарата Уполномоченного при Президенте России по правам ребенка изучили материалы дела и подготовили необходимые документы. Суд учел заключение детского омбудсмена, позицию специалистов автономной некоммерческой организации «Азбука семьи», руководства социально-реабилитационного центра, а также мнение самих детей, выразивших желание жить с отцом.

После принятого решения сын и дочь вернулись домой.

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