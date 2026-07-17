По участку улицы Ново-Вокзальной в Самаре ограничат движение транспорта

В связи с этим в указанной локации частично изменится схема организации движения. С 10:00 18 июля до 17:00 20 июля будет перекрыта проезжая часть по улице Ново-Вокзальной на участке от улицы Фадеева до улицы Стара-Загора. При этом недоступным для движения автотранспорта и средств индивидуальной мобильности будет лишь одно направление дороги — в сторону улицы Стара-Загора.