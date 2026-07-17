По участку улицы Ново-Вокзальной в Самаре ограничат движение транспорта

Работы, которые выполнят специалисты ООО «Самарские коммунальные системы», сосредоточат в районе перекрёстка улиц Ново-Вокзальной и Стара-Загора.
В связи с этим в указанной локации частично изменится схема организации движения. С 10:00 18 июля до 17:00 20 июля будет перекрыта проезжая часть по улице Ново-Вокзальной на участке от улицы Фадеева до улицы Стара-Загора. При этом недоступным для движения автотранспорта и средств индивидуальной мобильности будет лишь одно направление дороги — в сторону улицы Стара-Загора.
Перевозки общественным транспортом будут осуществляться по скорректированным трассам следования:
— движение автобусов маршрута № 55 по направлению к заводу «Экран» организуют по улицам Ново-Вокзальной, Фадеева, XXII Партсъезда, Стара-Загора, с выездом на улицу Ново-Вокзальную, далее автобусы проследуют по своему обычному маршруту;
— автобусы маршрута № 272 по направлению к станции метро «Безымянка» поедут по Московскому шоссе, улицам XXII Партсъезда, Стара-Загора, Ново-Вокзальной, затем — по своему маршруту.
Ресурсоснабжающая компания приносит извинения за временные неудобства и обращает внимание горожан на необходимость заблаговременно планировать свои поездки с учётом частичного ограничения движения.