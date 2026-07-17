Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобразования отреагировало на предложение выйти из БРСМ за 2250 рублей

Минобразования отреагировало на предложения белорусам выйти из БРСМ за деньги.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси распространяется предложение выйти из Белорусского республиканского союза молодежи (БРСМ) якобы за большие деньги. На ситуацию отреагировали в Министерстве образования.

Так, в соцсетях распространилась публикация о том, как белорусам выйти из БРСМ за внушительную сумму. В публикации сообщалось, что якобы президентом Беларуси подписан указ «революционный для школьников и студентов» о возможности официально выйти из БРСМ за деньги с 1 сентября 2026 года за 50 базовых величин (2250 белорусских рублей).

Однако в Министерстве образования официально заявили, что опубликованная информация — фейк и не соответствует действительности.

— Никаких изменений в законодательстве, касающихся членства в БРСМ, не принималось, — прокомментировали в ведомстве.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, чем слабо интересуется БРСМ.

Тем временем белорусам грозит штраф и до четырех лет тюрьмы из-за кур, лошадей и коров.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше