Минобразования отреагировало на предложение выйти из БРСМ за 2250 рублей

Так, в соцсетях распространилась публикация о том, как белорусам выйти из БРСМ за внушительную сумму. В публикации сообщалось, что якобы президентом Беларуси подписан указ «революционный для школьников и студентов» о возможности официально выйти из БРСМ за деньги с 1 сентября 2026 года за 50 базовых величин (2250 белорусских рублей).