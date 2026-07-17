Минобразования отреагировало на предложение выйти из БРСМ за 2250 рублей

В Беларуси распространяется предложение выйти из Белорусского республиканского союза молодежи (БРСМ) якобы за большие деньги. На ситуацию отреагировали в Министерстве образования.
Так, в соцсетях распространилась публикация о том, как белорусам выйти из БРСМ за внушительную сумму. В публикации сообщалось, что якобы президентом Беларуси подписан указ «революционный для школьников и студентов» о возможности официально выйти из БРСМ за деньги с 1 сентября 2026 года за 50 базовых величин (2250 белорусских рублей).
Однако в Министерстве образования официально заявили, что опубликованная информация — фейк и не соответствует действительности.
— Никаких изменений в законодательстве, касающихся членства в БРСМ, не принималось, — прокомментировали в ведомстве.
Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, чем слабо интересуется БРСМ.
Тем временем белорусам грозит штраф и до четырех лет тюрьмы из-за кур, лошадей и коров.