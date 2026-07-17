«АиФ»: Усольцев перед исчезновением в тайге 75 раз пересек границу России

В последние годы перед исчезновением в тайге вместе с семьей Сергей Усольцев 75 раз пересек границу РФ, выяснило издание aif.ru.
Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной пропали под Красноярском 25 сентября прошлого года, когда отправились в поход к горе Буратинка, и с тех пор о них ничего не известно.
Выдвигались различные версии исчезновения семьи, однако Следственный комитет считает единственной наиболее вероятной причиной пропажи несчастный случай.
В статье говорится, что Усольцев «в последние несколько лет» более 75 раз пересекал границу России воздушным путем, что во много раз больше среднестатистического числа зарубежных поездок. При этом издание обращает внимание на его попутчиков.
Утверждается, что Усольцев три раза летал в Турцию и Вьетнам с 58-летней сотрудницей прокуратуры одного из ЗАТО Красноярского края и ее 30-летней дочерью. Во Вьетнам и Таиланд три раза Усольцев летал с 63-летней судьей Красноярского краевого суда. Столько же раз и в те же страны Сергей летал вместе с 73-летней доцентом одной из кафедр Сибирского Федерального университета, а также с 71-летней физиотерапевтом Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН.
Кроме того, Усольцев семь раз летал в Турцию вместе с 31-летним бизнесменом из Бухары и шесть раз — с 30-летним гражданином Монголии. Также он неоднократно летал в Китай, Узбекистан, Киргизию и Казахстан.
«Весь 2022 год Сергей Усольцев провел фактически в аэропортах», — говорится в публикации.
Так, за этот год он 25 раз слетал из Красноярска в Москву, а оттуда несколько раз в Санкт-Петербург. При этом в Москве Усольцев останавливался в одном апарт-отеле и всегда в одном и том же номере.
Газета называет эти данные «ошеломляющими», но не пишет, какой из истории перелетов Усольцева следует вывод. В конце автор материала обещает «сделать все возможное, чтобы в жизни пропавшей семьи не осталось больше белых пятен».