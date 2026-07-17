«АиФ»: Усольцев перед исчезновением в тайге 75 раз пересек границу России

Утверждается, что Усольцев три раза летал в Турцию и Вьетнам с 58-летней сотрудницей прокуратуры одного из ЗАТО Красноярского края и ее 30-летней дочерью. Во Вьетнам и Таиланд три раза Усольцев летал с 63-летней судьей Красноярского краевого суда. Столько же раз и в те же страны Сергей летал вместе с 73-летней доцентом одной из кафедр Сибирского Федерального университета, а также с 71-летней физиотерапевтом Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН.