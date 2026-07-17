Команда отеля в Сириусе усовершенствует работу ресторанной службы

«В отеле работает сплоченная профессиональная команда, которая знает цену сервису. Наша цель — сделать сильное еще сильнее: сокращать издержки, не теряя при этом ни в скорости, ни во внимании к гостям. Мы ждем от экспертов практических инструментов, которые реально работают. И команда отеля готова внедрить их так, чтобы результат почувствовал каждый гость, который выбрал отдых в нашем отеле», — прокомментировала генеральный менеджер отеля «Мантера Суприм» Юлия Капралова.