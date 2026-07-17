Команда отеля в Сириусе усовершенствует работу ресторанной службы

Гостиничный комплекс класса люкс «Мантера Суприм», расположенный на Черноморском побережье в Сириусе, стал участником федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Внедрение бережливых подходов поможет сотрудникам отеля сделать работу службы питания и напитков более эффективной, выведя сервис на новый уровень, сообщили в Министерстве экономики Краснодарского края.
Стартовое совещание прошло с участием команды из 17 человек, включая топ-менеджеров. Чтобы охватить все аспекты предстоящей работы, проект объединил усилия операционного блока, службы качества, финансового и юридического департаментов. Такой подход позволит видеть полную картину и решать задачи комплексно.
«Работа с отелями категории “пять звезд” — задача амбициозная. Чем выше исходный уровень сервиса, тем сложнее найти точки роста эффективности. Но и премиальный сервис можно сделать еще лучше. Уверен, участие в проекте только укрепит позиции “Мантера Суприм” как отеля с безупречным уровнем сервиса», — сказал министр экономики Кубани Алексей Юртаев.
В центре внимания — совершенствование логистических аспектов организации питания в отеле, охватывающее сразу несколько точек ресторанной службы. Специалисты регионального центра компетенций помогут персоналу освоить инструменты бережливого производства. Особый фокус будет направлен на повышение эффективности внутренней коммуникации между службами отеля.
В ближайшее время для персонала проведут серию практических тренингов. На занятиях сотрудники познакомятся с методиками выявления и сокращения неэффективных операций, а также получат навыки внедрения системы 5С и стандартизации операций. Параллельно с обучением в компании начнется диагностика внутренних процессов. Эксперты детально изучат, как движутся потоки гостей, как распределяется нагрузка на сотрудников и насколько эффективно работает каждое подразделение, участвующее в создании премиального сервиса.
«В отеле работает сплоченная профессиональная команда, которая знает цену сервису. Наша цель — сделать сильное еще сильнее: сокращать издержки, не теряя при этом ни в скорости, ни во внимании к гостям. Мы ждем от экспертов практических инструментов, которые реально работают. И команда отеля готова внедрить их так, чтобы результат почувствовал каждый гость, который выбрал отдых в нашем отеле», — прокомментировала генеральный менеджер отеля «Мантера Суприм» Юлия Капралова.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.