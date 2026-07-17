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Воронежский стрелковый клуб передал на СВО около полусотни ружей для борьбы с БПЛА

Гражданские ружья оказались самым эффективным средством против беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

С момента начала специальной военной операции жители Воронежской области регулярно помогают фронту различными способами. В числе волонтеров — участники Воронежского стрелкового клуба, которые неоднократно передавали для нужд СВО ружья для борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

По словам президента клуба Альберта Горбачева, сейчас в зоне боевых действий противник использует большое количество дешевых одноразовых дронов-камикадзе, которые стали новым видом вооружения на поле боя.

— Как показала практика, одним из самых эффективных инструментов для противодействию таким БПЛА оказались обычные гражданские ружья стреляющие дробью, — рассказал Альберт. — Такого оружия в армии не было исторически, а промышленность по производству этих ружей разрушалась и оказалась просто не готова к их массовому масштабному производству для нужд фронта.

В таких условиях, понимая что граждане могут помочь бойцам, Клуб начал координировать желающих как передать личное оружие на фронт, так и приобрести его для передачи. Клуб регулярно помогает таким патриотам, а также приобретает дронобойки за средства граждан. Всего за время СВО за ленточку отправили около полусотни единиц оружия. Желающие принять участие в помощи фронту граждане могут обращаться непосредственно в Клуб.

Напомним, ранее о правилах передачи оружия для нужд СВО рассказывали в воронежском управлении Росгвардии.

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