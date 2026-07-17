Школьника из Красноярского края не зачислили в 10-й класс из-за сбоя

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова обратилась к прокурору Красноярского края Роману Тютюнику с просьбой провести проверку по факту отказа в зачислении школьника в 10-й класс в Железногорске.
Как отметила омбудсмен, причиной стал сбой на портале «Госуслуг» при подаче заявления. В местном управлении образования заявили, что ошибка произошла из-за бота.
«Разве ребенок должен лишаться права на образование из-за недоработок цифровых платформ и нежелания чиновников вникать в проблему вручную? Это недопустимый бюрократический формализм», — написала Лантратова.
Она попросила прокурора принять меры для защиты прав подростка и добиться зачисления. Лантратова подчеркнула, что сбои в системах не могут быть основанием для ущемления прав детей.
Ранее мы сообщали, что реконструкция школы № 76 в Красноярске обойдётся в 690 млн рублей.