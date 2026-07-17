Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Школьника из Красноярского края не зачислили в 10-й класс из-за сбоя

Омбудсмен Лантратова обратилась к прокурору края.

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова обратилась к прокурору Красноярского края Роману Тютюнику с просьбой провести проверку по факту отказа в зачислении школьника в 10-й класс в Железногорске.

Как отметила омбудсмен, причиной стал сбой на портале «Госуслуг» при подаче заявления. В местном управлении образования заявили, что ошибка произошла из-за бота.

«Разве ребенок должен лишаться права на образование из-за недоработок цифровых платформ и нежелания чиновников вникать в проблему вручную? Это недопустимый бюрократический формализм», — написала Лантратова.

Она попросила прокурора принять меры для защиты прав подростка и добиться зачисления. Лантратова подчеркнула, что сбои в системах не могут быть основанием для ущемления прав детей.

Ранее мы сообщали, что реконструкция школы № 76 в Красноярске обойдётся в 690 млн рублей.