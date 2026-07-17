В Нижегородской области помиловали двух осужденных женщин

Ходатайства о помиловании комиссия изучила ещё в конце прошлого года, а соответствующий указ был подписан в марте. Помимо этих случаев, с начала года (с 1 января) члены региональной комиссии по вопросам помилования рассмотрели восемь обращений от осуждённых — по ним решения пока не вынесены.