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В Нижегородской области помиловали двух осужденных женщин

Ходатайства о помиловании комиссия изучила ещё в конце прошлого года, а соответствующий указ был подписан в марте.

В Нижегородской области в текущем году помиловали двух женщин, которые отбывали наказание на территории региона. Эту информацию подтвердили в государственно‑правовом департаменте субъекта.

Ходатайства о помиловании комиссия изучила ещё в конце прошлого года, а соответствующий указ был подписан в марте. Помимо этих случаев, с начала года (с 1 января) члены региональной комиссии по вопросам помилования рассмотрели восемь обращений от осуждённых — по ним решения пока не вынесены.

Ранее ни один осуждённый нижегородец не был помилован в 2025 году.