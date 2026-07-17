В Ростове квадратный метр в готовой новостройке дешевле чем в строящейся на 24%

На первичном рынке жилья в городах России с населением более 500 тыс. человек в июне медианная стоимость квадратного метра достигла 178 тыс. руб. Медианная стоимость квадратного метра в уже введенных новостройках в среднем составила 175 тыс. руб., что на 1,5% ниже, чем в еще возводимых домах. Объем предложения строящегося жилья увеличился на 9,1%, а количество лотов от девелоперов в уже сданных проектах выросло на 6,6% за месяц.